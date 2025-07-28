В двухэтажном доме в Рязанской области произошел пожар

Возгорание произошло ночью 27 июля в жилом двухэтажном доме на улице Орджоникидзе в Скопине. На место выезжали два пожарных расчета. Выяснилось, что горела комната в нежилой квартире. Пожар потушили за час. Пострадавших нет. Причины и сумму материального ущерба установят.