В двухэтажном доме в Рязанской области произошел пожар
Возгорание произошло ночью 27 июля в жилом двухэтажном доме на улице Орджоникидзе в Скопине. На место выезжали два пожарных расчета. Выяснилось, что горела комната в нежилой квартире. Пожар потушили за час. Пострадавших нет. Причины и сумму материального ущерба установят.
В двухэтажном доме в Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Возгорание произошло ночью 27 июля в жилом двухэтажном доме на улице Орджоникидзе в Скопине. На место выезжали два пожарных расчета.
Выяснилось, что горела комната в нежилой квартире. Пожар потушили за час.
Пострадавших нет. Причины и сумму материального ущерба установят.