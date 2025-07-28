Рязанцы вновь возмутились поведением подростков на самокате

Рязанцы вновь возмутились поведением детей на самокате. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Уточняется, что подростков заметили 27 июля, около 16:00 часов, на улице Молодцова, у парка имени Юрия Гагарина. По словам очевидцев, они «просто выскочили с тротуара под колеса машины на проезжую часть» и ехали по середине дороги. Автор поста призвал родителей лучше объяснять своим детям, что так делать нельзя. Ранее местные жители уже жаловались на малолетних самокатчиков, которые ехали втроем на одном транспорте.

Рязанцы вновь возмутились поведением детей на самокате. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».

Уточняется, что подростков заметили 27 июля, около 16:00 часов, на улице Молодцова, у парка имени Юрия Гагарина.

По словам очевидцев, они «просто выскочили с тротуара под колеса машины на проезжую часть» и ехали по середине дороги.

Автор поста призвал родителей лучше объяснять своим детям, что так делать нельзя.

Ранее местные жители уже жаловались на малолетних самокатчиков, которые ехали втроем на одном транспорте.

Фото: Топор. Рязань