Рязанцы возмутились поведением малолетних самокатчиков

Рязанцы вновь возмутились поведением самокатчиков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». На кадрах видно, как три мальчика лет двенадцати катаются на одном самокате. Автор поста уточняет, что заметил их возле ТРЦ премьер и Метро. Автор задается вопросом, «когда уже ограничат возраст пользования СИМ?».