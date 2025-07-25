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Рязанцы возмутились поведением малолетних самокатчиков
Рязанцы вновь возмутились поведением самокатчиков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». На кадрах видно, как три мальчика лет двенадцати катаются на одном самокате. Автор поста уточняет, что заметил их возле ТРЦ премьер и Метро. Автор задается вопросом, «когда уже ограничат возраст пользования СИМ?».

Рязанцы вновь возмутились поведением самокатчиков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».

На кадрах видно, как три мальчика лет двенадцати катаются на одном самокате.

В посте уточняет, что заметил их возле ТРЦ премьер и Метро.

Автор задается вопросом, «когда уже ограничат возраст пользования СИМ?».

Фото: Топор. Рязань