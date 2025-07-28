Рязанцев пригласили на празднование Дня ВДВ

Праздник, посвященный Дню ВДВ, пройдет 2 августа на стадионе «Рязань Арена». Начало мероприятия в 12.00. Рязанцев ждет военизированная эстафета, выступления военных, концерт и выставка боевой техники. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+. Ранее сообщалось, что в День ВДВ в Рязани ограничат движение транспорта.