В Рязани в День ВДВ ограничат движение транспорта

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск, ограничат парковку частного транспорта на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова с 23:00 1 августа до 11:00 2 августа и с 23:00 1 августа до 14:00 2 августа на территории, прилегающей к стадиону «Рязань Арена» ГАУ ДО РО «СШОР «Олимпиец». Также перекроют движение транспорта 2 августа с 06:00 до 14:00 по съезду с улицы Маяковского до дома № 44б по улице Маяковского.

В Рязани в День ВДВ ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск, ограничат парковку частного транспорта на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова с 23:00 1 августа до 11:00 2 августа и с 23:00 1 августа до 14:00 2 августа на территории, прилегающей к стадиону «Рязань Арена» ГАУ ДО РО «СШОР «Олимпиец».

Также перекроют движение транспорта 2 августа с 06:00 до 14:00 по съезду с улицы Маяковского до дома № 44б по улице Маяковского.