Депутаты рязгордумы обсудили изменения в нормативы градостроительного проектирования в отношении кладбищ

Согласно документу, минимальный расчетный показатель обеспеченности земель для кладбищ традиционного захоронения увеличится с 0,16 до 0,24 га на тысячу человек. Допустимая минимальная площадь для урновых захоронений после кремации уменьшится с 0,10 до 0,02 га на тысячу человек. Кроме того, кладбища должны располагаться на расстоянии не менее 300 метров от границ жилой застройки, общественных сооружений и зон отдыха. При этом размер площади для захоронений не может превышать 40 га. Также теперь по нормативам минимальные размеры площадок для выгула собак составят 400 квадратных метров.

На градостроительном комитете гордумы депутаты обсудили изменения в нормативы градостроительного проектирования в отношении кладбищ и площадок для выгула собак. Это произошло в понедельник, 28 июля.

Согласно информации прозвучавшей на комитете, по проекту решения изменения устанавливают минимальные нормы по обеспеченности населения площадками для выгула собак и кладбищами. При этом не вводятся новые требования для бизнеса или инвесторов.

Согласно документу, минимальный расчетный показатель обеспеченности земель для кладбищ традиционного захоронения увеличится с 0,16 до 0,24 га на тысячу человек. Допустимая минимальная площадь для урновых захоронений после кремации уменьшится с 0,10 до 0,02 га на тысячу человек.

Кроме того, кладбища должны располагаться на расстоянии не менее 300 метров от границ жилой застройки, общественных сооружений и зон отдыха. При этом размер площади для захоронений не может превышать 40 га.

Также теперь по нормативам минимальные размеры площадок для выгула собак составят 400 квадратных метров.

Председатель рязанской гордумы Татьяна Панфилова отметила на комитете, что новые работу над проектом провели серьезную и долгую. Депутаты проголосовали «за». Окончательное решение будет принято на заседании гордумы.

Ранее стало известно, что в Рязани планируют поменять нормативы градостроительного проектирования.