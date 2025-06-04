В Рязани поменяли нормативы градостроительного проектирования

В нормативах изменили следующие пункты: кладбища. Ранее минимальный расчетный показатель обеспеченности земель для кладбищ составлял 0,16 га на тысячу человек. Теперь этот показатель увеличили до 0,24 га на тысячу человек. При этом максимальный размер кладбища — не более 40 гектаров. Новые места погребения должны располагаться не ближе чем 300 метров от границ населенных пунктов; площадки для выгула собак. Теперь по нормативам минимальная площадь таких площадок должна составлять 400 квадратных метров.