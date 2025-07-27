Силы ПВО России уничтожили 99 украинских БПЛА за ночь

По данным министерства, беспилотники удалось ликвидировать над Брянской (36), Смоленской (21), Калужской (10), Волгоградской (9), Ростовской (9), Воронежской (2), Курской (2), Московской (1), Нижегородской (1), Орловской (1) и Тамбовской (1) областями. Еще четыре БПЛА сбили над Крымом, один — над Черным морем.