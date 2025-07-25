Строительные работы на кладбище в Рязани завершат раньше из-за нехватки мест

Строительно-монтажные работы на объекте «Общественное кладбище «Успенское» в Рязани будут завершены в этом году, что значительно раньше запланированного срока — 2026 года. На заседании комитета рязгордумы по бюджету стало известно, что решение о переносе срока связано с острой нехваткой мест для захоронений в регионе. В настоящее время на кладбище активно обустраиваются проезды. Для благоустройства объекта было выделено 70,9 миллиона рублей. Подрядчик обязан построить административно-хозяйственное здание, проложить сети электроснабжения и освещения, а также обеспечить благоустройство территории. Ранее завершение работ планировалось до 30 ноября 2026 года.

Строительно-монтажные работы на объекте «Общественное кладбище «Успенское» в Рязани будут завершены в этом году, что значительно раньше запланированного срока — 2026 года. На заседании комитета рязгордумы по бюджету стало известно, что решение о переносе срока связано с острой нехваткой мест для захоронений в регионе. В настоящее время на кладбище активно обустраиваются проезды.

Для благоустройства объекта было выделено 70,9 миллиона рублей. Подрядчик обязан построить административно-хозяйственное здание, проложить сети электроснабжения и освещения, а также обеспечить благоустройство территории.

Ранее завершение работ планировалось до 30 ноября 2026 года.