Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
27°
Сбт, 26
24°
Вск, 27
26°
ЦБ USD 78.86 0.41 25/07
ЦБ EUR 93.34 1.55 25/07
Нал. USD 79.85 / 79.00 25/07 17:25
Нал. EUR 93.55 / 93.00 25/07 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
6 часов назад
377
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
866
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 953
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 626
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Строительные работы на кладбище в Рязани завершат раньше из-за нехватки мест
Строительно-монтажные работы на объекте «Общественное кладбище «Успенское» в Рязани будут завершены в этом году, что значительно раньше запланированного срока — 2026 года. На заседании комитета рязгордумы по бюджету стало известно, что решение о переносе срока связано с острой нехваткой мест для захоронений в регионе. В настоящее время на кладбище активно обустраиваются проезды. Для благоустройства объекта было выделено 70,9 миллиона рублей. Подрядчик обязан построить административно-хозяйственное здание, проложить сети электроснабжения и освещения, а также обеспечить благоустройство территории. Ранее завершение работ планировалось до 30 ноября 2026 года.

Строительно-монтажные работы на объекте «Общественное кладбище «Успенское» в Рязани будут завершены в этом году, что значительно раньше запланированного срока — 2026 года. На заседании комитета рязгордумы по бюджету стало известно, что решение о переносе срока связано с острой нехваткой мест для захоронений в регионе. В настоящее время на кладбище активно обустраиваются проезды.

Для благоустройства объекта было выделено 70,9 миллиона рублей. Подрядчик обязан построить административно-хозяйственное здание, проложить сети электроснабжения и освещения, а также обеспечить благоустройство территории.

Ранее завершение работ планировалось до 30 ноября 2026 года.