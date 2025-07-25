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Семь рязанских улиц остались без холодной воды
Отмечается, что ресурса не будет до 16:00 по следующим адресам: 1-й Осенний переулок 1, 2, 4, 17; 1-й проезд Гагарина 2, 3, 5, 7, 9; 2-я Железнодорожная с д. 1 по д. 43 (нечетная сторона) и д. 30, 32, 34 (четная сторона); Ленинского Комсомола 1, 3, 3 корп.1, 3а; Типанова 7,21. До 15:00 по адресам: 11-й район 22, 22 корп.2, 23, 24 корп.1, 25, 26, 29, 31, 33, 34; п. Шпалозавода 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Семь рязанских улиц остались без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 16:00 по следующим адресам:

  • 1-й Осенний переулок 1, 2, 4, 17;
  • 1-й проезд Гагарина 2, 3, 5, 7, 9;
  • 2-я Железнодорожная с д. 1 по д. 43 (нечетная сторона) и д. 30, 32, 34 (четная сторона);
  • Ленинского Комсомола 1, 3, 3 корп.1, 3а;
  • Типанова 7,21.

До 15:00 по адресам:

  • 11-й район 22, 22 корп.2, 23, 24 корп.1, 25, 26, 29, 31, 33, 34;
  • п. Шпалозавода 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.