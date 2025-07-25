Семь рязанских улиц остались без холодной воды

Отмечается, что ресурса не будет до 16:00 по следующим адресам: 1-й Осенний переулок 1, 2, 4, 17; 1-й проезд Гагарина 2, 3, 5, 7, 9; 2-я Железнодорожная с д. 1 по д. 43 (нечетная сторона) и д. 30, 32, 34 (четная сторона); Ленинского Комсомола 1, 3, 3 корп.1, 3а; Типанова 7,21. До 15:00 по адресам: 11-й район 22, 22 корп.2, 23, 24 корп.1, 25, 26, 29, 31, 33, 34; п. Шпалозавода 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.