Рязанцев предупредили об ухудшении погоды
В ближайший час, с сохранением до конца суток 25 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, в отдельных районах ливень, шквалистое усиление ветра порывами 12-15 м/с.
Рязанцев предупредили об ухудшении погоды. Информация появилась на сайте регионального МЧС.
В ближайший час, с сохранением до конца суток 25 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, в отдельных районах ливень, шквалистое усиление ветра порывами 12-15 м/с.