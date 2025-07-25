Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
27°
Сбт, 26
24°
Вск, 27
25°
ЦБ USD 78.86 0.41 25/07
ЦБ EUR 93.34 1.55 25/07
Нал. USD 79.75 / 80.37 25/07 14:20
Нал. EUR 93.50 / 93.00 25/07 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
3 часа назад
224
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
851
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 912
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 596
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили об ухудшении погоды
В ближайший час, с сохранением до конца суток 25 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, в отдельных районах ливень, шквалистое усиление ветра порывами 12-15 м/с.

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды. Информация появилась на сайте регионального МЧС.

В ближайший час, с сохранением до конца суток 25 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, в отдельных районах ливень, шквалистое усиление ветра порывами 12-15 м/с.