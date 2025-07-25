Момент обрушения подъезда многоквартирного дома в Саратове попал на видео

Ранее сообщалось, что трагедия случилась из-за взрыва бытового газа. Из-под обломков извлекли 11 человек, в том числе пятилетнюю девочку. Трое, включая ребенка, погибли. По данным портала, в течение года в доме поменялись три управляющие компании. Предполагается, что причиной произошедшего могло послужить ненадлежащее состояние газового оборудования. Строение ввели в эксплуатацию в 2009-м году, в нем пять подъездов и 195 квартир. Спасатели продолжают искать пострадавших и опасаются применять тяжелую технику, чтобы не навредить людям.

Момент обрушения подъезда многоквартирного дома в Саратове попал на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Ранее сообщалось, что трагедия случилась из-за взрыва бытового газа. Из-под обломков извлекли 11 человек, в том числе пятилетнюю девочку. Трое, включая ребенка, погибли.

По данным портала, в течение года в доме поменялись три управляющие компании. Предполагается, что причиной произошедшего могло послужить ненадлежащее состояние газового оборудования. Строение ввели в эксплуатацию в 2009-м году, в нем пять подъездов и 195 квартир.

Спасатели продолжают искать пострадавших и опасаются применять тяжелую технику, чтобы не навредить людям.