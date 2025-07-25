В Саратове часть многоэтажки обрушилась из-за взрыва газа

Сообщается, что в результате происшествия погибли три человека, включая ребенка. Спасатели извлекают людей из-под завалов. Первой удалось найти пятилетнюю девочки, следом за ней освободили еще десятерых, всех госпитализировали. Также среди пострадавших оказались прохожие, в которых попали обломки и осколки здания. На месте продолжают работать экстренные службы.

В Саратове часть многоэтажки обрушилась из-за взрыва газа. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Сообщается, что в результате происшествия погибли три человека, включая ребенка. Спасатели извлекают людей из-под завалов. Первой удалось найти пятилетнюю девочки, следом за ней освободили еще десятерых, всех госпитализировали.

Также среди пострадавших оказались прохожие, в которых попали обломки и осколки здания.

На месте продолжают работать экстренные службы.