В Саратове часть многоэтажки обрушилась из-за взрыва газа
Сообщается, что в результате происшествия погибли три человека, включая ребенка. Спасатели извлекают людей из-под завалов. Первой удалось найти пятилетнюю девочки, следом за ней освободили еще десятерых, всех госпитализировали. Также среди пострадавших оказались прохожие, в которых попали обломки и осколки здания. На месте продолжают работать экстренные службы.
В Саратове часть многоэтажки обрушилась из-за взрыва газа. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".
Сообщается, что в результате происшествия погибли три человека, включая ребенка. Спасатели извлекают людей из-под завалов. Первой удалось найти пятилетнюю девочки, следом за ней освободили еще десятерых, всех госпитализировали.
Также среди пострадавших оказались прохожие, в которых попали обломки и осколки здания.
На месте продолжают работать экстренные службы.