В Совфеде заявили, что в России есть все предпосылки для снижения ключевой ставки

По словам главы Совфеда Валентины Матвиенко, сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки. «Этого ждут бизнес, финансовая система. В этом заинтересованы наши граждане», — отметила она. Напомним, в июне ключевая ставка была понижена впервые почти за три года — с 21 до 20%.