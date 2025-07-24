В Совфеде заявили, что в России есть все предпосылки для снижения ключевой ставки
По словам главы Совфеда Валентины Матвиенко, сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки. «Этого ждут бизнес, финансовая система. В этом заинтересованы наши граждане», — отметила она. Напомним, в июне ключевая ставка была понижена впервые почти за три года — с 21 до 20%.
В Совфеде заявили, что в России есть все предпосылки для снижения ключевой ставки. Об этом сообщает Rt.
По словам главы Совфеда Валентины Матвиенко, сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки.
«Этого ждут бизнес, финансовая система. В этом заинтересованы наши граждане», — отметила она.
Напомним, в июне ключевая ставка была понижена впервые почти за три года — с 21 до 20%.