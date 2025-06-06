Банк России понизил ключевую ставку до 20%

Решение о снижении ключевой ставки принято в пятницу, 6 июня. Отмечается, что предыдущее снижение было в сентябре 2022 года, тогда ставка опустилась до 7,5%. Ранее Центробанк несколько раз подряд оставлял ключевую ставку на уровне 21%.

Банк России понизил ключевую ставку до 20%. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о снижении ключевой ставки принято в пятницу, 6 июня. Отмечается, что предыдущее снижение было в сентябре 2022 года, тогда ставка опустилась до 7,5%.

Ранее Центробанк несколько раз подряд оставлял ключевую ставку на уровне 21%.