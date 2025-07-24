В Рязани благоустройство Черезовских прудов могут не закончить в срок

Срок завершения благоустройства Черезовских прудов в Рязани могут отложить. Об этом на комитете гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры сообщил начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Палачев. Согласно докладу, появились риски, что подрядчик не завершит работы до 15 августа. Благоустройством территории занимается ООО «Техно Строн». Параллельно с Черезовскими прудами компания работает в парке Морской Славы и Лесопарке. Подрядчику необходимо по четной стороне улицы Новоселов расчистить береговую линию, установить скамейки, урны, дополнительное освещение и обустроить площадку для выгула собак. Напомним, ранее на эти цели выделили 26 миллионов 489 тысяч 920 рублей. Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ.

Срок завершения благоустройства Черезовских прудов в Рязани могут отложить. Об этом на комитете гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры сообщил начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Палачев.

Согласно докладу, появились риски, что подрядчик не завершит работы до 15 августа. Благоустройством территории занимается ООО «Техно Строн». Параллельно с Черезовскими прудами компания работает в парке Морской Славы и Лесопарке.

Подрядчику необходимо по четной стороне улицы Новоселов расчистить береговую линию, установить скамейки, урны, дополнительное освещение и обустроить площадку для выгула собак.

Напомним, ранее на эти цели выделили 26 миллионов 489 тысяч 920 рублей. Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ.