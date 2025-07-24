В России предложили изменить процедуру оформления больничных для работников

Минздрав России предложил обязать медработников передавать документы врачебной комиссии в случаях, когда пациенту оформляют больничный лист более четырех раз за полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что такая мера повысит качество помощи трудоспособному населению. Частое оформление больничных может указывать на необходимость более тщательной оценки состояния здоровья пациента.
Главная задача врачебной комиссии будет заключаться в выявлении факторов, влияющих на частоту заболеваний, а также в разработке плана лечения и профилактики. Это, в свою очередь, улучшит качество жизни и здоровья работников.
Кроме того, создание таких комиссий должно повысить доступность необходимых медицинских исследований и консультаций для россиян.