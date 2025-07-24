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В России предложили изменить процедуру оформления больничных для работников
Минздрав предложил обязать медработников передавать документы врачебной комиссии в случаях, когда пациенту оформляют больничный лист более четырех раз за полгода. Отмечается, что такая мера повысит качество помощи трудоспособному населению. Частое оформление больничных может указывать на необходимость более тщательной оценки состояния здоровья пациента. Главная задача врачебной комиссии будет заключаться в выявлении факторов, влияющих на частоту заболеваний, а также в разработке плана лечения и профилактики. Это, в свою очередь, улучшит качество жизни и здоровья работников.

Минздрав России предложил обязать медработников передавать документы врачебной комиссии в случаях, когда пациенту оформляют больничный лист более четырех раз за полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что такая мера повысит качество помощи трудоспособному населению. Частое оформление больничных может указывать на необходимость более тщательной оценки состояния здоровья пациента.

Главная задача врачебной комиссии будет заключаться в выявлении факторов, влияющих на частоту заболеваний, а также в разработке плана лечения и профилактики. Это, в свою очередь, улучшит качество жизни и здоровья работников.

Кроме того, создание таких комиссий должно повысить доступность необходимых медицинских исследований и консультаций для россиян.