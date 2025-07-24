В центре Рязани произошло ДТП с мотоциклистом
ДТП произошло в четверг, 24 июля, на улице Ленина. Мотоциклист столкнулся автомобилем. На месте работает ГАИ и медики. По словам очевидцев, на участке собирается большая пробка.
В центре Рязани произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань Топор».
ДТП произошло в четверг, 24 июля, на улице Ленина.
«Мотоциклист сбил мальчика. От удара он отлетел в лобовое стекло. Оба живы, скорая забрала», — отметили очевидцы.
На месте работает ГАИ и медики.
По словам очевидцев, на участке собирается большая пробка.