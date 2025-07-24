ГАИ опубликовала подробности и момент ДТП в центре Рязани

ДТП произошло днем 24 июля вблизи дома № 21/1 на улице Ленина. По данным ГАИ, 17-летний мотоциклист, не имеющий «прав», столкнулся с автомобилем KIA под управлением 44-летней рязанки. Пострадали водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир. Подростки были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.