Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
В четверг, 24 июля, в ходе наступления на Красноармейском направлении освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево. Ранее Минобороны РФ сообщало о суточных потерях ВСУ.
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
В четверг, 24 июля, в ходе наступления на Красноармейском направлении освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево.
Ранее Минобороны РФ сообщало о суточных потерях ВСУ.