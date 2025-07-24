Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

В четверг, 24 июля, в ходе наступления на Красноармейском направлении освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево. Ранее Минобороны РФ сообщало о суточных потерях ВСУ.