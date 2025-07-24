Минобороны РФ сообщило о суточных потерях ВСУ

В течение прошедших 24 часов украинские войска лишились в зоне СВО более 1 285 человек. Также ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики, питающим ВПК Украины. Поражены цеха сборки и хранения беспилотников, склады горючего и вооружения. Отечественные системы ПВО сбили 6 управляемых авиабомб и 217 беспилотников ВСУ.