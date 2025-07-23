В Стамбуле завершился очередной этап прямых переговоров России и Украины

Отмечается, что общение проходило на русском языке. Третий раунд окончательно завершен и продолжения не будет. В ходе него стороны смогли договориться об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Ранее сообщалось о готовности Киева к прекращению огня накануне переговоров.

В Стамбуле завершился очередной этап прямых переговоров России и Украины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что общение проходило на русском языке. Третий раунд окончательно завершен и продолжения не будет.

В ходе него стороны смогли договориться об обмене не только военными, но и гражданскими лицами.

Ранее сообщалось о готовности Киева к прекращению огня накануне переговоров.

Фото: ТАСС.