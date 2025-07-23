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Украина готова к «полному прекращению огня» перед переговорами с Россией
Украина готова к «полному прекращению огня» в преддверии третьего раунда переговоров с Россией, который состоится 23 июля в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в украинских властях. Киев также выразил готовность сделать «значительные шаги на пути к миру» в рамках предстоящих обсуждений. Подготовка к встрече уже началась, и делегации обеих стран вылетели в Турцию. Переговоры пройдут во дворце Чираган, где стороны надеются обсудить важные аспекты конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал эту дату, однако официального подтверждения от Москвы не поступало. Состав российской делегации остается прежним. В нее входят помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. По информации The New York Times, в ходе переговоров стороны могут рассмотреть «второстепенные вопросы», однако значительных уступок со стороны России или Украины не ожидается.

Украина готова к «полному прекращению огня» в преддверии третьего раунда переговоров с Россией, который состоится 23 июля в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в украинских властях.

Киев также выразил готовность сделать «значительные шаги на пути к миру» в рамках предстоящих обсуждений.

Подготовка к встрече уже началась, и делегации обеих стран вылетели в Турцию. Переговоры пройдут во дворце Чираган, где стороны надеются обсудить важные аспекты конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал эту дату, однако официального подтверждения от Москвы не поступало.

Состав российской делегации остается прежним. В нее входят помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

По информации The New York Times, в ходе переговоров стороны могут рассмотреть «второстепенные вопросы», однако значительных уступок со стороны России или Украины не ожидается.