Стало известно, когда пройдет День города в Рязани

930-летие Рязани отметят в конце августа. На рабочей встрече в администрации обсудили план мероприятий и перечень городских локаций, которые будут задействованы в проведении. Празднование охватит все районы города, не только центр, но и отдаленные микрорайоны. Запланированы фестивали, конкурсы, спортивные и культурные мероприятия.

Стало известно, когда пройдет День города в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

930-летие Рязани отметят в конце августа.

На рабочей встрече в администрации обсудили план мероприятий и перечень городских локаций, которые будут задействованы в проведении.

Празднование охватит все районы города, не только центр, но и отдаленные микрорайоны.

Запланированы фестивали, конкурсы, спортивные и культурные мероприятия.