Стало известно, когда пройдет День города в Рязани
930-летие Рязани отметят в конце августа. На рабочей встрече в администрации обсудили план мероприятий и перечень городских локаций, которые будут задействованы в проведении. Празднование охватит все районы города, не только центр, но и отдаленные микрорайоны. Запланированы фестивали, конкурсы, спортивные и культурные мероприятия.
Стало известно, когда пройдет День города в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
930-летие Рязани отметят в конце августа.
На рабочей встрече в администрации обсудили план мероприятий и перечень городских локаций, которые будут задействованы в проведении.
Празднование охватит все районы города, не только центр, но и отдаленные микрорайоны.
Запланированы фестивали, конкурсы, спортивные и культурные мероприятия.