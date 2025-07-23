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Стало известно, когда пройдет День города в Рязани
930-летие Рязани отметят в конце августа. На рабочей встрече в администрации обсудили план мероприятий и перечень городских локаций, которые будут задействованы в проведении. Празднование охватит все районы города, не только центр, но и отдаленные микрорайоны. Запланированы фестивали, конкурсы, спортивные и культурные мероприятия.

Стало известно, когда пройдет День города в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

930-летие Рязани отметят в конце августа.

На рабочей встрече в администрации обсудили план мероприятий и перечень городских локаций, которые будут задействованы в проведении.

Празднование охватит все районы города, не только центр, но и отдаленные микрорайоны.

Запланированы фестивали, конкурсы, спортивные и культурные мероприятия.