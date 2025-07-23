Рязанцы запечатлели нарушающего ПДД водителя автобуса

Инцидент случился на улице Дзержинского. «Мало того, что он чего-то „забыл“ в третьем ряду, затем начал подрезать других участников движения, ну и затем на красный свет светофора проехал перекресток», — поделился очевидец. Полиция заинтересовалась произошедшим. Пресс-служба региональной ГАИ начала проверку по данному факту.