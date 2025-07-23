Песков заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского

По словам пресс-секретаря президента, вся работа по согласованию проектов меморандумов России и Украины является подготовкой к вероятной встрече Путина и Зеленского. «Наша делегация отправилась в Стамбул. Сегодня на вечер запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров. Будут обсуждаться главным образом те проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда, в также состоится разговор по продолжению процесса взаимных обменов. При необходимости будут приниматься другие решения», — отметил Песков. По его мнению, разговор будет сложным, так как проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны.

Песков рассказал о согласовании меморандумов России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, вся работа по согласованию проектов меморандумов России и Украины является подготовкой к вероятной встрече Путина и Зеленского.

«Наша делегация отправилась в Стамбул. Сегодня на вечер запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров. Будут обсуждаться главным образом те проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда, в также состоится разговор по продолжению процесса взаимных обменов. При необходимости будут приниматься другие решения», — отметил Песков.

По его мнению, разговор будет сложным, так как проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны.