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Экс-зампреду рязанского правительства Никитину добавили новую уголовную статью
Никитина обвиняют в легализации (отмывании) денег или имущества, приобретенного в результате совершения преступления, в особо крупном размере. Максимальным наказанием за преступление, предусмотренное пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, является лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей. Напомним, ранее экс-зампреду рязанского правительства Артему Никитину продлили срок содержания в СИЗО на три месяца, до 26 октября 2025 года. Его также обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ в получении взяток в особо крупном размере, сумма которых превышает 17 миллионов рублей. Позже стало известно, что показания на Никитина дал бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, который находится в СИЗО.

Экс-зампреду рязанского правительства Артему Никитину добавили новую уголовную статью. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда

Никитина обвиняют в легализации (отмывании) денег или имущества, приобретенного в результате совершения преступления, в особо крупном размере.

Максимальным наказанием за преступление, предусмотренное пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, является лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Напомним, ранее экс-зампреду рязанского правительства Артему Никитину продлили срок содержания в СИЗО на три месяца, до 26 октября 2025 года. Его также обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ в получении взяток в особо крупном размере, сумма которых превышает 17 миллионов рублей. Позже стало известно, что показания на Никитина дал бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, который находится в СИЗО.

Подробнее о задержании Артема Никитина можно прочитать в сюжете.