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Экс-зампреду рязанского правительства Никитину продлили содержание в СИЗО
Во вторник, 22 июля, Советский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-зампреду регправительства Артему Никитину на 3 месяца. Он останется в СИЗО до 26 октября. Напомним, экс-зампреда правительства Артема Никитина задержали за получение взяток в особо крупном размере. Советский районный суд арестовал его до 26 апреля 2025 года включительно. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Никитин получил 17 миллионов 346 тысяч 700 рублей. Ему грозит до 15 лет колонии.

Экс-зампреду рязанского правительства Никитину продлили содержание в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

Во вторник, 22 июля, Советский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-зампреду регправительства Артему Никитину на 3 месяца.

Он останется в СИЗО до 26 октября.

Напомним, экс-зампреда правительства Артема Никитина задержали за получение взяток в особо крупном размере. Советский районный суд арестовал его до 26 апреля 2025 года включительно. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Никитин получил 17 миллионов 346 тысяч 700 рублей. Ему грозит до 15 лет колонии.