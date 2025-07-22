Экс-зампреду рязанского правительства Никитину продлили содержание в СИЗО

Во вторник, 22 июля, Советский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-зампреду регправительства Артему Никитину на 3 месяца. Он останется в СИЗО до 26 октября. Напомним, экс-зампреда правительства Артема Никитина задержали за получение взяток в особо крупном размере. Советский районный суд арестовал его до 26 апреля 2025 года включительно. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Никитин получил 17 миллионов 346 тысяч 700 рублей. Ему грозит до 15 лет колонии.