Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
24°
Срд, 23
24°
Чтв, 24
22°
ЦБ USD 78.33 0.02 22/07
ЦБ EUR 91.51 0.43 22/07
Нал. USD 79.11 / 79.00 22/07 09:20
Нал. EUR 91.92 / 92.50 22/07 09:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
3 994
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 914
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 871
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
7 220
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Цены на готовую еду в российских магазинах выросли на 32% за год
Цены на готовые блюда в российских магазинах за последний год значительно возросли, увеличившись в среднем на 32,8%. Об этом сообщили на сайте «Постньюс» со ссылкой на исследование сервиса «Ценозавр». Согласно данным, наиболее заметно подорожали магазинные салаты, стоимость которых в летний период 2025 года достигла 178,6 рубля за порцию весом 170-230 граммов, по сравнению с 134,9 рубля в 2024 году. Также отмечено, что готовые супы подорожали на 29,3%, а каши — на 27,4%. В то же время цены на вторые блюда и бутерброды изменились менее значительно: сэндвичи подорожали на 16,5% и теперь стоят 184,4 рубля, а каши увеличились в цене всего на 6,5%, составив 135,9 рубля. Исследование подчеркивает, что указанные цифры отражают среднюю стоимость, и в российских торговых сетях можно найти как более доступные, так и более дорогие варианты готовых блюд.

Цены на готовые блюда в российских магазинах за последний год значительно возросли, увеличившись в среднем на 32,8%. Об этом сообщили на сайте «Постньюс» со ссылкой на исследование сервиса «Ценозавр».

Согласно данным, наиболее заметно подорожали магазинные салаты, стоимость которых в летний период 2025 года достигла 178,6 рубля за порцию весом 170-230 граммов, по сравнению с 134,9 рубля в 2024 году.

Также отмечено, что готовые супы подорожали на 29,3%, а каши — на 27,4%. В то же время цены на вторые блюда и бутерброды изменились менее значительно: сэндвичи подорожали на 16,5% и теперь стоят 184,4 рубля, а каши увеличились в цене всего на 6,5%, составив 135,9 рубля.

Исследование подчеркивает, что указанные цифры отражают среднюю стоимость, и в российских торговых сетях можно найти как более доступные, так и более дорогие варианты готовых блюд.