Цены на готовую еду в российских магазинах выросли на 32% за год

Цены на готовые блюда в российских магазинах за последний год значительно возросли, увеличившись в среднем на 32,8%. Об этом сообщили на сайте «Постньюс» со ссылкой на исследование сервиса «Ценозавр». Согласно данным, наиболее заметно подорожали магазинные салаты, стоимость которых в летний период 2025 года достигла 178,6 рубля за порцию весом 170-230 граммов, по сравнению с 134,9 рубля в 2024 году. Также отмечено, что готовые супы подорожали на 29,3%, а каши — на 27,4%. В то же время цены на вторые блюда и бутерброды изменились менее значительно: сэндвичи подорожали на 16,5% и теперь стоят 184,4 рубля, а каши увеличились в цене всего на 6,5%, составив 135,9 рубля. Исследование подчеркивает, что указанные цифры отражают среднюю стоимость, и в российских торговых сетях можно найти как более доступные, так и более дорогие варианты готовых блюд.

Цены на готовые блюда в российских магазинах за последний год значительно возросли, увеличившись в среднем на 32,8%. Об этом сообщили на сайте «Постньюс» со ссылкой на исследование сервиса «Ценозавр».

Согласно данным, наиболее заметно подорожали магазинные салаты, стоимость которых в летний период 2025 года достигла 178,6 рубля за порцию весом 170-230 граммов, по сравнению с 134,9 рубля в 2024 году.

Также отмечено, что готовые супы подорожали на 29,3%, а каши — на 27,4%. В то же время цены на вторые блюда и бутерброды изменились менее значительно: сэндвичи подорожали на 16,5% и теперь стоят 184,4 рубля, а каши увеличились в цене всего на 6,5%, составив 135,9 рубля.

Исследование подчеркивает, что указанные цифры отражают среднюю стоимость, и в российских торговых сетях можно найти как более доступные, так и более дорогие варианты готовых блюд.