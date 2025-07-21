В Рязани задержали агента украинской разведки

Силовики задержали в Рязани уроженца Молдавии, который передавал украинской разведке данные об одном из подразделений ВС России и предприятия ОПК. Отмечается, что взамен украинцы обещали жителю Рязани помочь безопасно выехать из России во Францию. Позже мужчина должен был вступить в запрещенное в РФ украинское вооруженное формирование. Возбуждено дело о госизмене.