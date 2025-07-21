В России предложили ввести два дополнительных отпуска для работающих пенсионеров

В России предложено ввести дополнительный отпуск для работающих пенсионеров. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на депутата Сергея Миронова Он отметил, что такие меры помогут поддержать граждан, вносящих значительный вклад в экономику страны. По его словам, работающие пенсионеры обладают ценным опытом, который особенно важен в условиях нехватки рабочей силы. Миронов предложил добавить две недели ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан, подчеркнув необходимость соблюдения баланса интересов как работников, так и работодателей. Он также отметил, что фракция готова подготовить соответствующие изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ.

В России предложено ввести дополнительный отпуск для работающих пенсионеров. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на депутата Сергея Миронова

Он отметил, что такие меры помогут поддержать граждан, вносящих значительный вклад в экономику страны. По его словам, работающие пенсионеры обладают ценным опытом, который особенно важен в условиях нехватки рабочей силы.

Миронов предложил добавить две недели ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан, подчеркнув необходимость соблюдения баланса интересов как работников, так и работодателей. Он также отметил, что фракция готова подготовить соответствующие изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что с 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии.