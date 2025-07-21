Шесть человек пострадали при опрокидывании минивэна в Рязанской области

Авария произошла 19 июля на 299-м километре трассы М-5 «Москва — Челябинск» в Путятинском округе. 40-летний водитель минивэна не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали шесть человек. Им потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Шесть человек пострадали при опрокидывании минивэна в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на ГАИ по Шацкому району.

Авария произошла 19 июля на 299-м километре трассы М-5 «Москва — Челябинск» в Путятинском округе. 40-летний водитель минивэна не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В ДТП пострадали шесть человек. Им потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.