Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
23°
Втр, 22
24°
Срд, 23
25°
ЦБ USD 78.33 0.02 22/07
ЦБ EUR 91.51 0.43 22/07
Нал. USD 79.15 / 79.00 21/07 18:25
Нал. EUR 91.90 / 92.50 21/07 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
3 789
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 790
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 754
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 875
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанские компании вошли в число лучших экспортеров ЦФО

Российский центр экспорта (группа ВЭБ. РФ) объявил призеров всероссийской премии «Экспортер года» в Центральном федеральном округе. Конкурс проводится ежегодно в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

Победителями в ЦФО стали 44 компании сектора МСП, а также крупные промышленные предприятия, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг и интеллектуальной продукции.

Рязанская компания «ЭРА», производящая весь спектр вентиляционных устройств и комплектующих, стала призером в номинациях «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» и «Новая география».

В номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство» лучшей стал «А-Гласс ПРО» ― поставщик стеклопакетов, закаленного стекла, листового стекла и зеркал. Предприятие также стало лауреатом в номинации «Прорыв года».

Успехов в области внешней торговли компании добились при поддержке Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса и регионального министерства экономического развития. Благодаря ей «ЭРА» и «А-Гласс ПРО» не раз представляли регион на бизнес-миссиях и зарубежных выставках.

«Это позволило им установить прямые контакты с иностранными покупателями и заключить выгодные контракты. Кроме того, сотрудники компаний регулярно получают в центре экспорта господдержку в виде консультационной и юридической помощи, проходят курсы повышения квалификации в области ведения экспортной деятельности, пользуются услугами государственной цифровой платформы „Мой экспорт“. Из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут выбраны лучшие экспортеры страны. Уверена, что у наших компаний высокие шансы на очередную победу», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Награждение всероссийского этапа премии «Экспортер года» состоится на Международном экспортном форуме «Сделано в России» в Москве 21 октября.