Россиянам рассказали, можно ли поглупеть от употребления фастфуда

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о негативном влиянии регулярного употребления фастфуда на когнитивные способности. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на специалиста. По словам врача, такие продукты, как бургеры и картошка фри, могут отрицательно сказываться на здоровье кишечника, который, в свою очередь, связан с функциями мозга. Кашух отметила, что для профилактики таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера, рекомендуется избегать жирной и высококалорийной пищи. Тем не менее, врач успокоила любителей фастфуда, заявив, что поглупеть от вредной еды не получится. «Идея о том, что любители фастфуда рискуют потерять умственные способности, больше похожа на детскую страшилку. В современном мире есть много других факторов риска, таких как цифровая зависимость, которые действительно могут снижать память и внимание», — подчеркнула Кашух.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о негативном влиянии регулярного употребления фастфуда на когнитивные способности. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на специалиста.

По словам врача, такие продукты, как бургеры и картошка фри, могут отрицательно сказываться на здоровье кишечника, который, в свою очередь, связан с функциями мозга. Кашух отметила, что для профилактики таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера, рекомендуется избегать жирной и высококалорийной пищи.

Тем не менее, врач успокоила любителей фастфуда, заявив, что поглупеть от вредной еды не получится. «Идея о том, что любители фастфуда рискуют потерять умственные способности, больше похожа на детскую страшилку. В современном мире есть много других факторов риска, таких как цифровая зависимость, которые действительно могут снижать память и внимание», — подчеркнула Кашух.

Фото: Шедеврум