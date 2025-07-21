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Россиян предупредили о подорожании аренды одного вида жилья
Согласно прогнозу эксперта по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилла Селезнева, аренда загородных домов в осенне-зимний период 2025 года вырастет на 15% по сравнению с аналогичным временем прошлого года. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на специалиста. Он отметил, что, несмотря на ожидаемое повышение цен, не стоит ожидать резкого роста в сегменте аренды, как в городском, так и в загородном. Селезнев объяснил, что рынок загородной недвижимости является низколиквидным, и средняя цена аренды может варьироваться в зависимости от различных факторов, включая локацию и сезонность. Однако для тех, кто планирует снять дом в осенние или зимние месяцы, стоит учесть инфляцию в размере около 15%. По данным «Циан. Аналитики» и «Мир Квартир», средняя стоимость долгосрочной аренды загородных домов в России достигла 60 тыс. рублей в месяц, что на 25,8% выше, чем годом ранее. В Москве аренда приближается к 120 тыс. рублей, в Подмосковье — около 99 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 113 тыс. рублей. В регионах разброс цен значителен: от 9 тыс. рублей в Красноярском крае до 100 тыс. рублей в Калининградской области. При этом спрос на загородное жилье за последний год увеличился почти в полтора раза.

Согласно прогнозу эксперта по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилла Селезнева, аренда загородных домов в осенне-зимний период 2025 года вырастет на 15% по сравнению с аналогичным временем прошлого года. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на специалиста.

Он отметил, что, несмотря на ожидаемое повышение цен, не стоит ожидать резкого роста в сегменте аренды, как в городском, так и в загородном.

Селезнев объяснил, что рынок загородной недвижимости является низколиквидным, и средняя цена аренды может варьироваться в зависимости от различных факторов, включая локацию и сезонность. Однако для тех, кто планирует снять дом в осенние или зимние месяцы, стоит учесть инфляцию в размере около 15%.

По данным «Циан. Аналитики» и «Мир Квартир», средняя стоимость долгосрочной аренды загородных домов в России достигла 60 тыс. рублей в месяц, что на 25,8% выше, чем годом ранее. В Москве аренда приближается к 120 тыс. рублей, в Подмосковье — около 99 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 113 тыс. рублей. В регионах разброс цен значителен: от 9 тыс. рублей в Красноярском крае до 100 тыс. рублей в Калининградской области. При этом спрос на загородное жилье за последний год увеличился почти в полтора раза.