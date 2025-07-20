В ближайшие дни Рязанская область окажется в зоне атмосферных фронтов циклона
«Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра», — говорится в сообщении рязанского метеоролога. Отмечается, что «особенно сильными дожди» будут в понедельник ночью. При этом температура воздуха останется летней.
В ближайшие дни Рязанская область окажется в зоне атмосферных фронтов циклона. Об этом 20 июля в своем телеграм-канале
«Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «особенно сильными дожди» будут в понедельник ночью. При этом температура воздуха останется летней.