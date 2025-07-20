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Пять поездов через Рязань изменили свои расписания из-за ЧП на железной дороге
Речь идет о поездах: № 12 Москва — Анапа отправлением в 15:50; № 304 Сухум — Москва отправлением в 17:20; № 277 Санкт-Петербург — Анапа отправление в 19:26; № 382 Москва — Грозный отправление в 21:35; № 109 Москва — Анапа отправление в 22:50.

Пять поездов через Рязань изменили свои расписания из-за ЧП на железной дороге. Об стало известно РЗН. инфо.

Речь идет о поездах:

  • № 12 Москва — Анапа отправлением в 15:50;
  • № 304 Сухум — Москва отправлением в 17:20;
  • № 277 Санкт-Петербург — Анапа отправление в 19:26;
  • № 382 Москва — Грозный отправление в 21:35;
  • № 109 Москва — Анапа отправление в 22:50.

Все поезда должны делать остановки 20 и 21 июля на станции «Рязань-2».

Задержки связаны с ЧП на железной дороге в Ростовской области после атаки БПЛА.