Пять поездов через Рязань изменили свои расписания из-за ЧП на железной дороге

Речь идет о поездах: № 12 Москва — Анапа отправлением в 15:50; № 304 Сухум — Москва отправлением в 17:20; № 277 Санкт-Петербург — Анапа отправление в 19:26; № 382 Москва — Грозный отправление в 21:35; № 109 Москва — Анапа отправление в 22:50.