Пять поездов через Рязань изменили свои расписания из-за ЧП на железной дороге
Речь идет о поездах: № 12 Москва — Анапа отправлением в 15:50; № 304 Сухум — Москва отправлением в 17:20; № 277 Санкт-Петербург — Анапа отправление в 19:26; № 382 Москва — Грозный отправление в 21:35; № 109 Москва — Анапа отправление в 22:50.
Пять поездов через Рязань изменили свои расписания из-за ЧП на железной дороге. Об стало известно РЗН. инфо.
Речь идет о поездах:
- № 12 Москва — Анапа отправлением в 15:50;
- № 304 Сухум — Москва отправлением в 17:20;
- № 277 Санкт-Петербург — Анапа отправление в 19:26;
- № 382 Москва — Грозный отправление в 21:35;
- № 109 Москва — Анапа отправление в 22:50.
Все поезда должны делать остановки 20 и 21 июля на станции «Рязань-2».
Задержки связаны с ЧП на железной дороге в Ростовской области после атаки БПЛА.