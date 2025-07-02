В Нижнем парке Рязани зацвело «дерево счастья»
Научное название цветущего растения — катальпа. Отмечается, что дерево растет в Северной Америке, на островах Карибского бассейна. Растение вырастает до 15 метров в высоту.
В Нижнем парке Рязани зацвело «дерево счастья». Об этом сообщил областной научно-методический центр народного творчества.
Научное название цветущего растения — катальпа. Отмечается, что дерево растет в Северной Америке, на островах Карибского бассейна. Растение вырастает до 15 метров в высоту.
Фото: областной научно-методический центр народного творчества