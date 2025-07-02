В Кремле рассказали о сроках третьего раунда переговоров с Украиной

Как отметил представитель Кремля, Россия ожидает, что сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут скоро согласованы. Дата не определена. Однако процесс согласования является взаимным, заключил Песков.

В Кремле рассказали о сроках третьего раунда переговоров с Украиной. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало 2 июля РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, Россия ожидает, что сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут скоро согласованы. Дата пока не определена. Однако процесс согласования является взаимным, заключил Песков.

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной.