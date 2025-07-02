Совфед одобрил закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Законопроектом предлагается ввести штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания. Сейчас штраф за нарушение составляет до пяти тысяч рублей. Напомним, документ внесли в Госдуму в феврале 2025 года. Депутаты предлагали ввести штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев.

Совфед одобрил закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Соответствующую информацию передало РИА Новости 2 июля.

Законопроектом предлагается ввести штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания. Сейчас штраф за нарушение составляет до пяти тысяч рублей.

Напомним, документ внесли в Госдуму в феврале 2025 года. Депутаты предлагали ввести штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев.