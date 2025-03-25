ГД одобрила проект о штрафах до 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде

Документ в Госдуму внесли в феврале 2025 года. Предлагается ввести штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев. Депутаты хотят дополнить статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).