Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода провели выходной на велопрогулке

Молодежь Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) организовала велопробег по Рязанской области. В мероприятии, приуроченном ко Дню молодежи, приняли участие около 30 человек.

Велопробег начался у деревни Ясаково, где заводчане разделились на две группы разного уровня подготовки: любителей и профессионалов. Обе группы преодолели более 20 километров пути и воссоединились на живописном пляже, где для велотуристов был организован досуг со спортивными играми. У села Вышгород, отдохнув от городской суеты, набравшись новых сил и энергии перед трудовыми буднями, заводчане отправились в обратный путь.

Вот как о поездке отзывается инженер-конструктор Ольга Борисова: «В велопрогулке участвовала первый раз. Мне очень понравилось! Мы ехали по родному краю, который воспевал Сергей Есенин, наш поэт, которому в этом году исполняется 130 лет: „Не видать конца и края, только синь сосет глаза“… И вот мы проезжаем мимо красивой реки, необъятных лугов, леса. Молодые ребята, позитив, песни под гитару, не хватает только костерка вечернего… И волейбол, и плаванье, все было здорово!»

Своими впечатлениями также поделилась инженер по патентной и изобретательской работе Марина Простова: «В велопрогулке участвую не в первый раз, и мне очень нравится. Это очень позитивное мероприятие, в котором участвует не только молодежь, но и старшее поколение. Здесь мы получаем яркие эмоции, наслаждаемся красивыми видами. Велопрогулка — это не только езда на велосипеде, но и купание, остановки, прекрасные пейзажи, общение, песни под гитару!»

«Велопрогулка для заводчан уже стала традиционным летним мероприятием. Каждый раз мы стараемся придумать что-то новое: пробуем различные маршруты, новые виды развлечений на стоянках. Каждый год к велопробегу присоединяются новые люди, а это всегда положительные эмоции, впечатления, много общения в непринужденной обстановке. Работники Приборного завода не только отлично проводят время на свежем воздухе, но и налаживают связи, находят новых друзей», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Он реализует разноплановые общественно значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия. Цели объединения — создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, социальная поддержка, раскрытие и реализация научно-технического и творческого потенциала для решения приоритетных задач предприятия.