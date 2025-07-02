Рязанцы сообщили, что система RFID-меток на платном путепроводе не работает
«Метки не работают, операторы не знают, что делать. Горячая линия тоже помочь не смогла», — написал автор. Напомним, ранее минтранс анонсировал безостановочный проезд на платном путепроводе в Рязани.
Рязанцы сообщили, что система RFID-меток на платном путепроводе не работает. Соответствующий пост появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Метки не работают, операторы не знают, что делать. Горячая линия тоже помочь не смогла», — написал автор.
Напомним, ранее минтранс анонсировал безостановочный проезд на платном путепроводе в Рязани.