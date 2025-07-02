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Рязанцы сообщили, что их квартиры после пожара перестали восстанавливать
Тревогу бьют жильцы дома № 38 в Октябрьском городке. Напомним, что 11 мая там произошел пожар. «С тех пор прошло более 50 дней, но восстановление жилья остановилось. Крыша открыта, основная работа не ведется. Без электричества, без газа, без нормальных условий для жизни — вот в каких реалиях живут люди сегодня. Некоторые жильцы, не имея другого выхода, продолжают оставаться в своих квартирах, где есть только холодная вода и времянка, протянутая по удлинителям», — написал автор.

Рязанцы сообщили, что их квартиры после пожара перестали восстанавливать. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Тревогу бьют жильцы дома № 38 в Октябрьском городке. Напомним, что 11 мая там произошел пожар.

«С тех пор прошло более 50 дней, но восстановление жилья остановилось. Крыша открыта, основная работа не ведется. Без электричества, без газа, без нормальных условий для жизни — вот в каких реалиях живут люди сегодня. Некоторые жильцы, не имея другого выхода, продолжают оставаться в своих квартирах, где есть только холодная вода и времянка, протянутая по удлинителям», — написал автор.