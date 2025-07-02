Рязанцам рассказали, кто больше всего востребован на СВО

За неполные полгода 2025 в Рязанской области больше 1300 рязанцев заключили контракты на прохождение военной службы. Об этом рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Рязани Валерий Романов в эфире ГТРК «Ока». По словам замначальника, в 2024 году контракты заключили около 3,5 тысячи человек. «Когда было вторжение в Курскую область, был большой скачок. Много людей пошло на контракт, без вопросов: мы хотим и все», — подчеркнул Валерий Романов. В этом году заключили контракты на военную службу уже более 1300 рязанцев. Из требований — категория здоровья, отсутствие приводов в полицию, отсутствие учета в наркологическом диспансере. По словам Романова, женщины заключают контракты по медицинским профессиям. Процедура оформления и отбора занимает немного больше времени, на СВО их отправляют на медицинские должности — медсестра, врач и другие. Замначальника пункта отбора также описал средне-статистический портрет рязанца, который заключает контракт: 25-45 лет, «обычный рабочий человек», у многих есть опыт в горячих точках. «На мой взгляд, самая востребованная профессия в зоне СВО — водители разных категорий, также гусеничного транспорта», — подчеркнул Романов. Он также сообщил, что на пункте отбора работает психолог. Каждый кандидат проходит анкетирование и опросы на проверку нервно-психологической устойчивости перед отправкой в зону военных действий. «Мы должны понимать, что это за человек, какие у него моральные качества. Если все плохо, мы не будет его брать», — заключил Романов.