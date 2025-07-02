Россиянам рассказали об изменениях в туризме по Калининграду и Карелии

Регионы с целью привлечения путешественников добавляют новые маршруты и мероприятия. В Калининградской области гости могут принять участие в «янтарных квестах». Они могут проходить как в интерактивных залах музеев, так и в формате мини-туров. Участники узнают о процессе добычи балтийского янтаря, а после завершения квеста могут попробовать блюда местной кухни или отправиться на экскурсии, раскрывающие историю региона и его прусские корни.

Россиянам рассказали об изменениях в туризме по Калининграду и Карелии. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на «Яндекс Путешествия».

Регионы с целью привлечения путешественников добавляют новые маршруты и мероприятия.

В Калининградской области гости могут принять участие в «янтарных квестах». Они могут проходить как в интерактивных залах музеев, так и в формате мини-туров. Участники узнают о процессе добычи балтийского янтаря, а после завершения квеста могут попробовать блюда местной кухни или отправиться на экскурсии, раскрывающие историю региона и его прусские корни.

Карелия привлекает туристов своей баней-плотом, где можно париться прямо на воде, путешествуя по рекам Шуя и Суна. Кроме того, в регионе популярны ремесленные мастер-классы, на которых туристы могут освоить секреты карельских промыслов и создать уникальные сувениры своими руками.