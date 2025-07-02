Двое рязанцев украли аккумулятор из машины пенсионера

В полицию обратился 86-летний мужчина и сообщил о пропаже из автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного на улице Бирюзова. Капот был взломан. Правоохранители нашли 21-летнего и 18-летнего приятелей, которые демонтировали батарею, чтобы поставить в свои «Жигули». Отмечается, что младший из них ранее был судим. Злоумышленников задержали. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело. Рязанцам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Двое рязанцев украли аккумулятор из машины пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 86-летний мужчина и сообщил о пропаже из автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного на улице Бирюзова. Капот был взломан.

Правоохранители нашли 21-летнего и 18-летнего приятелей, которые демонтировали батарею, чтобы поставить в свои «Жигули». Отмечается, что младший из них ранее был судим.

Злоумышленников задержали. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.