В Рязанской области произошло серьезное ДТП
Авария случилась в Спасском районе, недалеко от села Половское. Автомобили врезались в отбойник и получили серьезные повреждения. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия работала скорая помощь. Подробности неизвестны.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом в субботу, 19 июля, сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
По данным портала, авария случилась в Спасском районе, недалеко от села Половское. Автомобили врезались в отбойник и получили серьезные повреждения.
Очевидцы рассказали, что на месте происшествия работала скорая помощь.
Подробности неизвестны.