В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Авария случилась в Спасском районе, недалеко от села Половское. Автомобили врезались в отбойник и получили серьезные повреждения. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия работала скорая помощь. Подробности неизвестны.