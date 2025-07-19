Опубликован прогноз погоды на воскресенье в Рязанской области
20 июля будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19°С, днем +22…+27°С.
Опубликован прогноз погоды на воскресенье в Рязанской области. Информацию разместил региональный ЦГМС.
20 июля будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью +14…+19°С, днем +22…+27°С.