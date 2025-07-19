Ночью в Рязанской области загорелась баня

ЧП произошло в деревне Лукино Пителинского района, на улице Озерной. К тушению привлекались 14 человек и 4 единицы техники. Остов бани, сделанной из металлической бочки, практически не пострадал. Огнем уничтожена отделка на площади 15 квадратных метров. Причину происшествия и материальный ущерб предстоит установить специалистам.